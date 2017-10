Drapssiktet løslatt

Kvinnen, som sammen med en 29 år gammel mann er siktet for å ha drept en annen mann på Ålgård, er nå løslatt fra varetekt. Det opplyser politiadvokat Lars Ole Berge til Aftenbladet. Kvinnen er fremdeles siktet for drap, men slik politiet vurderer det er det ikke lenger fare for bevisforspillelse om hun løslates.