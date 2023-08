Drapssiktet i Haugesund er ikke avhørt

Mannen som er siktet for drap etter at en annen mann ble funnet død i Haugesund mandag, har ennå ikke blitt avhørt. Politiet opplyste mandag kveld at de ville forsøke å gjennomføre et avhør med siktede. Det lot seg ikke gjennomføre, opplyser advokat Stian Kristensen til TV 2. Han uttaler seg på vegne av mannens forsvarer Ørjan Eskeland som foreløpig ikke har hatt anledning til å uttale seg om saken. Den døde mannen ble funnet mandag klokken 13 i forbindelse med en savnetsak. Den siktede mannen ble pågrepet klokken 19.35 samme kveld. Politiet ønsket mandag ikke å gå ut med hvorfor de anser det som en drapssak, ei heller dødsårsak. Det er ikke kjent om et eventuelt våpen er beslaglagt. – De kriminaltekniske arbeidene pågår fremdeles, og jeg har ikke opplysninger om beslag på åstedet. Men det å lete etter bevis er en del av dette arbeidet, sa politiadvokat Fredrik Martin Soma til NTB mandag.

Det var en relasjon mellom siktede og avdøde.

– Jeg ønsker foreløpig ikke å kommentere hva slags relasjon det var mellom siktede og avdøde, sier Kristensen til kanalen.