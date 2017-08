Drapssiktet fikk to uker varetekt

Kvinnen som er tiltalt for drap etter at en 26-åring ble funnet død på Ålgård i helgen, blir varetektsfengslet i to uker. 21-åringen må sitte i full isolasjon med brev- og besøksforbud. Vi tar rettens avgjørelse til etterretning. Etterforskningen fortsetter for fullt, sier politiadvokat Lars Ole Berge i en pressemelding.