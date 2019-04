Drapssiktet fengslet i fire uker

– Han ble fengslet i går, sier politiadvokat Fride Sem Langfeldt ved Sør-Vest politidistrikt.

Mannen i 30-årene fra Stavanger meldte seg før helga på politistasjonen på Grønland i Oslo. Han erkjente å ha drept en annen person i Riga i Latvia. Mannen har hevdet det var i nødverge, men har samtykket til fengsling. Han ble fengslet i fire uker mandag gjennom en kjennelse i Oslo tingrett.

I helga har han sittet i avhør i Oslo. Politiet har foreløpig vært sparsommelige med opplysninger om hva han har sagt i avhør. Saken vil bli overført til Stavanger og Sør-Vest politidistrikt.

– Det vil skje i løpet av uka, sier Langfeldt.

Dagbladet: Krangel

Ifølge Dagbladet, som først omtalte saken, skal den norske mannen ha blitt med en lokal mann hjem natt til 15. april. Der skal nordmannen ha blitt angrepet etter en krangel ifølge avisa, og endt med å knivstikke den lokale mannen i halsen.

Latvisk politi har bekreftet at de etterforsker et drap med en ukjent gjerningsperson.

– Jeg kan ikke si noe om hvem den drepte er utover at det er en mann. Jeg kan ikke si noe om relasjonen mellom siktede og den avdøde, sa politiadvokat Stian Eskeland til NRK lørdag kveld.

– Hvilke videre etterforskningsskritt blir tatt nå?

– Nå vil Sør-Vest politidistrikt ta over etterforskningen i løpet av de nærmeste dagene. Da vil det være naturlig å vurdere å sende personell til Riga for å samarbeide med etterforskningen til latvisk politi, sa politiadvokaten.

Norsk politi har gjennom Kripos kontakt med latvisk politi.

– Kan ikke utleveres

Mannens forsvarer, John Christian Elden, sa til NRK i helga at mannen meldte seg for politiet i Norge fordi han har mer tillit til politiet og rettsvesenet her enn i Latvia.

Mannens forsvarer, John Christian Elden. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Han er norsk statsborger som har meldt seg i Norge og kan ikke utleveres. Blir det en tiltale, vil saken gå for Stavanger tingrett. Latvisk politi vil da bistå under etterforskningen selv om drapet har skjedd i Latvia, sa forsvareren.

– Han har fortalt om bakgrunnen for hvor han traff den avdøde. Han var i Latvia på et ordinært besøk, ikke på noe oppdrag.