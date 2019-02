Den 48 år gamle mannen fra Haugesund har blant annet tidligere blitt domfelt for å ha slått sin egen far i ansiktet, og for å ha drapstruet ham med et jernrør i hånden. Rettssaken fant sted i desember 2016.

Det var Haugesunds Avis som først omtalte saken.

Den drapssiktede fikk sin første dom i 1987, da han var 15 år gammel. Ifølge en rekke rettspapirer har mannen vært rusavhengig fra svært ung alder.

Én av dommene, som er fra februar 2016, omtaler overtredelser som skjedde i oktober og november året før. Da skal mannen ha slått to kvinner i ansiktet, ved to anledninger, med knyttet neve.

Den ene kvinnen ble lagt i bakken, før hun ble slått gjentatte ganger mot hode og ansikt. Vitner grep inn i situasjonen, og det var dette som gjorde at volden stoppet.

Straffen ble på seks måneder i fengsel, der en tidligere dom fra 2015 ble gjort ubetinget.

Gikk med våpen ved barneskole

I tillegg til over 20 tidligere dommene, har mannen også flere opphold på psykiatrisk institusjon bak seg.

Mange av dommene gjelder besittelse og bruk av narkotika, og at han har gått ute med våpen. Blant dem er en dom fra mai 2013.

Da gikk mannen med et luftvåpen like ved en barneskole i Haugesund.

Den gangen ble han dømt til ni måneders fengsel, som også inkluderte den betingede delen av en dom han fikk i februar 2012.

48-åringen har også ved flere anledninger kjørt bil i påvirket tilstand, uten å ha førerkort.

48-åringen har en lang historie med vold bak seg. Foto: Kjell Bua / NTB scanpix

Ble skutt i magen av politiet

I 1998 var mannen involvert i en sak som fikk mye medieomtale. Hendelsen som førte til domfellelsen, omhandlet en bevæpnet politiaksjon.

Politiet visste at mannen hadde våpen i huset, samt at han kunne være ustabil og farlig. På vei inn bak et forheng fant politiet mannen, som rettet en hagle mot politiet.

Politimannen avfyrte et skudd som traff mannen i magen, før han ble sikret med håndjern og brakt til sykehus.

I april 2000 sto mannen for retten i denne saken, der aktor la ned påstand om 16 måneders fengsel.

Avhørt i forbindelse med drap

Mannen som er siktet for drap på en kvinne på en gravlund i Haugesund tirsdag, er i dag avhørt.

– Det vi kan si er at politiet ikke leter etter en ukjent gjerningsperson i denne saken. Det er ingenting som tyder på at det skal ha vært flere gjerningspersoner involvert, sier politiadvokat Marte E. Lysaker.

Den avdøde kvinnen blir obdusert torsdag.