Drapssiktet 17-åring anker ikke varetektsfengsling

Det opplyser forsvareren Tor Inge Borgersen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Jæren tingrett ga tirsdag politiet medhold i ønsket om å varetektsfengsle gutten i to uker med brev- og besøkskontroll.

– Siktede har i dag besluttet at kjennelsen ikke vil bli anket. Han fastholder imidlertid at han er uskyldig, men har forståelse for at politiet har behov for fengsling i en kort periode og at etterforskningen kan sjekke ham ut av mistanken, skriver Borgersen i pressemeldingen.

Slår fast at Sunniva (13) ble drept

Politiet slo onsdag fast overfor NRK at de er sikre på at det dreier seg om et drap.

Etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl bekrefter at politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport, men vil ikke kommentere innholdet.

Politiet jobber nå med å avhøre vitner, og skal avhøre den sikta 17-åringen onsdag. Politiet sier til NRK at 17-åringen har erkjent innbrudd i Trekløveren barnehage på Varhaug drapskvelden, men at han fortsatt nekter for drap.

17-åringen har imidlertid erkjent at han har vært på stedet der 13-åringen lå død.

– Siktede er under 18 år, og verken han eller hans verger ønsker at jeg gir informasjon til mediene om hans forklaring til politiet eller om hvordan han har reagert på å bli siktet i saken, skriver Borgersen.

FJERNET KONTAINERE: Politiet fjernet onsdag kontainere på Varhaug, og forklarte at det dreier seg om mulige bevis i saken. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Politiets opplysninger er balanserte

Guttens forsvarer ga ingen kommenterer i forbindelse med fengslingsmøtet i går, og har ikke svart på NRKs henvendelser i dag.

– Jeg har som forsvarer ikke behov for å gi noen ytterligere opplysninger om hans forlaring, eller hvordan han stiller seg til siktelsen. Politiet har i pressekonferanse redegjort nærmere for dette, og jeg har ikke behov for eller ønske om å gi opplysninger til media utover det som politiet allerede har meddelt om saken. Politiets opplysninger i saken er balansarte og korrekte, skriver 17-åringens forsvarer.