Drapssikta varetektsfengsla

Mannen i 30-åra som er sikta for knivdrapet i Haugesund tysdag, er varetektsfengsla i fire veker. Dei to første vekene i full isolasjon og dei to neste med brev og besøksforbod, det har Haugaland tingrett bestemt. Den sikta har bedt om områdingstid.