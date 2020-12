Drapssikta kvinne kravd fengsla

Politiet krev at kvinna i 40-åra, som er sikta for å ha drepe sambuaren sin i Klepp, vert varetektsfengsla. Kvinna står fast på at ho ikkje drap mannen og nektar såleis straffskuld seier politiadvokat Christine Kleppa. Ho ber om tips frå publikum.