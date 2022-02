Drapssikta dømt for kroppskrenkelse

Den 23 år gamle nordmannen som er sikta for drapet på 28 år gamle Kjetil André Østhus nyttårsaftan er no dømt i ei annan sak. 23-åringen er dømt til 21 dagars fengsel for å ha slått eller sparka ei kvinne i andletet eller hovudet sommaren 2021. Mannen er framleis sikta i drapssaka.