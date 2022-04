Drapssikta brite framleis varetektsfengsla

Den britiske mannen som er sikta for drapet på Kjetil André Østhus i Haugesund 1. nyttårsdag blir verande varetektsfengsla til 6. juni.

Retten meiner den sikta framleis med skjelling grunn kan mistenkast for drapet. I tillegg meiner retten at det er «konkrete og objektive haldepunkt» for at mannen vil stikke av om han vert lauslaten.

Ein annan mann, ein norsk 23-åring, er også sikta i saka, men han er ikkje varetektsfengsla.