Drapsmann var psykiatrisk pasient

Mannen (42), som er siktet for dobbeltdrapet på Storhaug, var få dager før drapene på psykiatrisk avdeling, skriver Aftenbladet. Sør Vest politidistrikt ønsker et tettere samarbeid med helseforetakene for å hindre at potensielle farlige personer.