Drapsiktet var tilregnelig

27-åringen som er siktet for å ha drept sin egen far lille julaften 2018 har vært gjennom en full judisiell observasjon. – Den sakkyndige har kommet frem til at siktede var tilregnelig og kan straffes, sier politiadvokat Fredrik Soma til Aftenbladet. Mannen skal ikke ha tatt stilling til skyldsspørsmålet enda.