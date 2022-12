Drapet på Birgitte Tengs: Fetteren vil forklare seg

Det har lenge vært usikkert om fetteren til Birgitte Tengs ville stille fysisk og forklare seg i retten i Haugesund.

Nå bekrefter advokat Brynjar Meling at fetteren vil komme til vitneboksen i Haugesund tinghus kommende onsdag formiddag, melder Aftenposten.

Også advokat Arvid Sjødin bekrefter overfor NRK at fetteren vil stille.

– Vi har hørt hva folk har sagt i retten, og hørt hva det har vært ønske om at han skal forklare seg om. Så har han tenkt seg om. Så nå regner jeg med at han kommer på onsdag, sier Sjødin til NRK.

Sjødin mener det er feil ressursbruk å ta fetteren inn i vitneboksen.

– Han oppfyller sin samfunnsplikt og stiller hvis de vil det. Han ønsker ikke at noen skal tro at han ikke ønsker å møte og bli mistenkeliggjort på den måten. Men jeg fatter ikke hvorfor de skal bruke ressurser på å avhøre han. Alle vet jo hva denne saken handler om. Det ble også veldig tydelig etter at Asbjørn Rachlew forklarte seg i retten, fortsetter Sjødin.

I 1997 ble fetteren dømt for drapet på Birgitte Tengs. Året etter ble han frikjent i Gulating lagmannsrett, men likevel dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre.

Denne dommen ble tidligere i høst opphevet av Agder lagmannsrett.

Rettssaken der en 52 år gammel mann er tiltalt for drapet på Tengs, har nå pågått i fem uker.