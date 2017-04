Dramatisk redningsaksjon da to voksne, to barn og hund gikk seg fast på fjellhylle

– Det ble en påsketur vi aldri kommer til å glemme, sier Bjørn Eivind Aarskog fra Stavanger til Aftenbladet som først omtalte historien.

– Jeg hadde tatt barna med på fjelltur to dager tidligere og vist dem et voldsomt ras som hadde gått. Jeg sa til dem at det var trollet som hadde blitt fly forbannet. Raset var 30 meter bredt og 10 meter dypt. De ble voldsomt sjokkert. Alle kjøpte den historien, forteller han til NRK.

Aarskog var sammen med familien på påsketur i Jølster i Sogn og Fjordane. Familien har et tun på sørsiden av Jølstravatnet og ferierer her titt og ofte. Aarskog forteller at de egentlig er fjellvante, men de var ikke forberedt på det som skulle skje på langfredag.

Sønnene til Aarskog, på fire og seks år, dro av gårde på en mindre fjelltur sammen med datteren til søsteren, Mathilde på ti år, og Mathias på sju. De skulle se etter dette trollet Aarskog hadde snakket om.

– De skulle ikke gå lenger enn at de så hytta vår, men det gjorde de, selvfølgelig.

Mathias Dalset Wold (7) og Matilde Aarskog Wold (10) gikk seg fast på fjellet. Foto: Bjørn Eivind Aarskog

Visste ikke om de var i live

De to yngste ble redde og snudde, men de to eldste fortsatte oppover.

Etter hvert ble foreldrene bekymret. Aarskog og søsteren dro for å finne dem. De fant dem ikke med en gang og gikk oppover elven og nær fossen.

– Det var voldsomt med bråk så vi hørte bare litt skriking og grining av og til. Vi klarte ikke å finne ut av hvilken av de to ungene som skrek. Vi visste ikke om begge var i live. Vi var veldig engstelige, sier Aarskog.

Da han var hundre meter ifra fikk Aarskog kontakt med et av barna. Rett etter fikk han kontakt med den andre. Aarskog dro videre alene.

– Da jeg var 30 meter ifra så raste det ned is og snø. Det var voldsomt bratt der. Jeg ble engstelig, fordi jeg visste ikke om det hadde rast ned der barna var. Jeg ropte at de skulle holde seg i ro. Jeg klatret videre på alle fire. Det var ekstremt nifst og ubehagelig.

Krypende sidelengs kom Aarskog seg nærmere og nærmere fjellhylla de var på. Det var om lag 80 meter rett ned. Han anslår at han brukte 20 minutter på de siste fem meterne.

Etter hvert hadde han kommet seg opp. Men så var det å komme seg ned.

Ingen vei ned

– Jeg vurderte å ta dem med tilbake der jeg hadde kommet, men det var altfor farlig. Så gikk vi på fjellhylla 15 meter den andre veien. Gjennom en foss. Det var stupbratt og vi ble klissvåte. Det var veldig, veldig dramatisk.

Da Aarskog og barna kom på den andre siden så skjønte de at den veien var også for farlig. Angsten kom krypende, og barna begynte å få panikk. De gikk tilbake til utgangspunktet, og Aarskog skjønte at det var bare en ting å gjøre. Be om hjelp.

– Jeg åpnet 113-appen og gav koordinatene til nødetatene. Faren til det ene barnet til søstera mi fikk kontakt med oss og kom opp til oss. Jeg ba ham å la være, men han var ekstremt bekymret. Så var vi fire personer og en hund på fjellhylla. Vi var i livsfare.

Her blir Mathias Dalset Wold (7) reddet. Foto: Bjørn Eivind Aarskog

Ingen av dem var kledd for forholdene og kulda begynte å sige inn. Så hørte de helikopteret.

Reddet

Aarskog fikk kontakt med helikopteret og etter hvert fikk de begynne heisingen ombord. Vinden fra helikopteret gjorde det enda kaldere. De begynte å riste alle sammen. Aarskog fikk etter hvert tatt frem mobilen. Han begynte å filme.

Matilde Aarskog Wold (10) og Mathias Dalset Wold (7) ombord i helikopteret. Foto: Bjørn Eivind Aarskog

– Da jeg kom ombord tok redningsmannen mobilen og filmet inni helikopteret, sier stavangermannen. Han skryter veldig av redningsfolkene.

– De var ekstremt proffe. Alle beskjedene var så korte og presise. Man følte seg veldig trygg. De var også veldig flinke med barna. De var i sjokktilstand. Det gikk ikke helt opp for dem hva de hadde vært gjennom før de var på bakken ... da ble det litt gråting, selvfølgelig.

På videoen av hendelsen kan man se barna gå bort til den gråtende moren.

– Det var ekstremt dramatisk, for å si det mildt.

– Hva har dere lært av denne opplevelsen?

– Vi har hatt klare regler på dette hele tiden at ungene ikke skal gå lenger enn at de kan se hytta. Det er de samme reglene som gjelder, litt sånn fjellvettregler. Det er ingen skam å snu. Erfaringene er at ungene må høre på de voksne, sier Aarskog.