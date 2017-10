Dragster på oljemesse

Det brummet i 11.000 hestekrefter og lukta eksos under oljemessa OTD i Stavanger i dag. Da fyrte nemlig Maja Udtian fra Islanders Dragracing Team opp en dragster-bil. Hun og bilen har oppnådd gode resultater i EM. Bilen gjør 0–160 km/t på under et sekund og oppnår en slutthastighet på over 500 km/t.