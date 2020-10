Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Når du i løpet av nokre minutt har bede same gjest om å sitje på plassen sin fem gonger, så byrjar det å bli slitsamt. Både for oss og gjesten.

Emilie og Aya jobbar som dørvaktar og vektarar i Stavanger sentrum. Dei har til liks med alle kollegaene sine vore permitterte, men er no tilbake i jobb.

Utestadene må følgje ei lang rekkje nye reglar for å kunne ha ope. Og det er dørvaktene som har fått ansvaret for overhalde dei fleste smittevernreglane.

– Dei må sitte i eigne grupper, dei kan ikkje vase rundt i lokalet og me må passe på at dei ikkje bryt reglane, fortel Aya.

Smittevern og handheving av nytt regelverk er ein krevjande jobb for dørvakta Emilie. Foto: Morten Nesvik / NRK

Akkurat det er ganske vanskeleg når det nærmar seg stengetid. For det er ikkje lenger lov til å prøva seg på nokon på nabobordet eller ved bardisken.

– Då må eg kjefta, og får ofte sure kommentarar tilbake. Sist det skjedde meinte gjesten eg øydela for sjekkinga hans.

– Vektarane bidreg i førstelina

Forbundsleiar i fagforeininga Parat, Unn Kristin Olsen, meiner vektarane står i førstelina i kampen mot pandemien. Dei er de første du møter om du drar til eit sjukehus eller eit anna offentleg bygg.

Vektarane har streika sidan 16. september. Foto: Vegar Erstad / Vegar Erstad

Ho meiner at det er på tide at vektarane får heva status i samfunnet.

– Det er ein av grunnene til at det no er vektarstreik i landet, seier forbundsleiaren.

Meir stress for vektarane

Det er vektarselskapet PSS Securitas som bemannar dei fleste utestadane i Stavanger. Kristoffer Daldorf er driftssjef for 300 tilsette.

– Det har nok blitt noko mindre fyll og bråk på byen sidan mars, men det er jo ein kjempeutfordrande jobb å kommunisera smittevernreglar til folk som kanskje ikkje er like mottakelege.

PSS Securitas har 80 prosent av marknaden i Stavanger-utelivet. Kristoffer Daldorf er driftssjef. Foto: Morten nesvik / NRK

Ifølgje Daldorf har vektarane i likskap med andre yrkesgrupper vore permitterte og redde for jobbane sine.

– No har dei i tillegg fått fleire oppgåver på skuldrene sine.

– Dei gjer ein utruleg viktig jobb

Kristoffer W. Hansen er dagleg leiar ved utestaden Cirkus. Han meiner vaktene er viktigare enn nokon gong.

– Dei gjer ein utruleg viktig jobb og får altfor mykje kjeft frå folk som burde ha visst betre. Om me eller nokon andre utestader blir tatt for å bryta smittevernreglane, risikerer me å måtte stenga.

Kristoffer W. Hansen driv utestaden Cirkus i Fargegata i Stavanger. Han er avhengig av at dørvaktene får gjort jobben sin. Foto: Morten Nesvik / NRK

Kontrollørar frå kommunen kjem jamleg på inspeksjon på utestadene. Hansen meiner det er krevjande å halde eit regelverk som stadig endrar seg, og som kan bli tolka på forskjellige måtar.

– Eg blir gjerne med og klappar for dørvaktene som har gjort, og gjer, ein kjempejobb!

– Glad eg har erfaring frå barnehage

Emilie har nytte av tidlegare arbeidserfaring.

– Eg jobba i ein barnehage tidlegare. Der lærte eg mykje eg har bruk for i denne jobben. Sjølv om det kanskje var lettare å få ungar til å sitte på plassen sin, seier ho.

Både Aya og Emilie har bedt om at me ikkje bruker etternamna deira i denne saka.