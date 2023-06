Mannen i 30-årene og mannen i 20-årene var egentlig venner. De bodde sammen i en kjellerleilighet på Trones i Sandnes.

Men i etasjen over i samme hus bodde en kvinne.

Forholdet mellom de tre skulle etter hvert ende opp i drap. Det er i alle fall konklusjonen til Sør-Rogaland tingrett.

I den ferske dommen ser retten få formildende omstendigheter: Mannen i 30-årene dømmes til tolv år i fengsel.

Fortalte om forholdet

Høsten 2021 flyttet de to mennene sammen i kjellerleiligheten i Sandnes. Mannen i 30-årene utviklet etter hvert et forhold til kvinnen i etasjen over.

Den fornærmede mannen i 20-årene skal ha fortalt om forholdet til kvinnens eksmann, og helvete var løs, ifølge dommen.

Eksmannen til kvinnen oppfattet at den tiltalte hadde stjålet kvinnen fram ham og skal ha blitt svært sint.

Men det var den drepte mannen i 20-årene som hadde fortalt eksmannen om forholdet mellom den drapsdømte og kvinnen, ifølge dommen.

Forholdet mellom de hybelkameratene to ble derfor raskt svært dårlig.

Det hjalp heller ikke på stemningen at den fornærma ønsket å bli sammen med søstera til kvinnen, noe søstera ikke ville.

Drapstrusler

Den tiltalte hevdet i retten at den drepte mannen i 20-årene truet ham og kvinnen på livet i denne perioden. Paret skal derfor ha levd i frykt. De involverte er opprinnelig fra en kultur hvor æresdrap forekommer.

27. april i fjor kjøpte den drapsdømte seg en kniv på et kjøpesenter i Sandnes. Deretter drog han hjem til mannen i 20-årene.

Mannen i 30-årene skal da ha jaget den fornærma ganger rundt huset og underveis stukket ham flere ganger med den nyinnkjøpte kniven.

Den fornærma skal ha ropt «nei, nei, nei», ifølge en nabo, som fikk med seg hele opptrinnet.

Til slutt serverte mannen i 30-årene det dødelige stikket i hodet. Mannen i 20-årene segnet om.

«Jeg drepte ham», skal den drapsdømte da ha sagt til naboen.

Delvis trodd

Den drapsdømte har forklart at han kjøpte kniven fordi han følte seg truet.

Retten tror den drapsdømte på dette punktet, men mener ikke at det er noen formildende omstendighet. Ifølge dommen var den drepte ubevæpnet da han ble angrepet.

En enstemmig rett kommer derfor fram til at mannen må dømmes til tolv år i fengsel, som er normalstraffen for drap når det ikke er noen særskilte formildende- eller skjerpende omstendigheter.

Mannen i 30-årene dømmes også til å betale nærmere 300.000 kroner i oppreisning til den dreptes mor.

Forsvarer, Morten Andreassen, understreker at mannen har erkjent straffskyld fra første stund.

– Han var tydelig i retten på at han ønsker straff for det han har gjort, og at han er klar for å ta sin straff. Så han tar dommen til etterretning, sier Andreassen til NRK.

– Og hva tenker dere om en eventuell anke?

– Det skal vi diskutere etter han har fått forskynt dommen på sitt morsmål, og slik forstår alle nyansene i den, sier advokaten.