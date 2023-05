Dømt til nesten ti års fengsel

En 53 år gammel mann er i Gulating lagmannsrett dømt til ni år og åtte måneders fengsel for gjentatte nettovergrep mot barn og ungdom, skriver Stavanger Aftenblad. I tingretten ble han dømt for 22 nettovergrep og forsøk på slike. Domfelte, som erkjente straffskyld for det aller meste, anket skyldspørsmålet for de to alvorligste postene i tiltalen, men er også lagmannsretten dømt for disse.