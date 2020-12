Dømt til forvaring for drap

Dei tiltalte etter Regestrand-drapet dømt til 15 og 20 års forvaring, melder Stavanger Aftenblad. Aktor kalla drapshandlinga så grov at den var vanskeleg å beskrive. For den eldste av dei tiltalte er minstetida sett til 13 år, for den andre til 10 år.