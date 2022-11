Dømt til fengsel for trusler mot Bent Høie

Det var i mars 2021 at en mann i 40-årene fra Stavanger ringte både til Trøndelag politidistrikt og Departementenes felles sentralbord og fremsatte trusler mot daværende helseminister Bent Høie.

Nå er han i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i 120 dager for trusler mot den tidligere helseministeren.

Han skal ifølge tiltalen ha kommet med flere drapstrusler. Blant annet skal mannen ha sagt: «Høie blir drept innen 24 timer» og «Han skal få nakkeskudd».

En av truslene kan også tolkes som kritikk av den tidligere helseministeren og håndtering av pandemien.

Husket ikke noe

Høie har selv uttalt at han ble litt usikker da han ble informert om truslene, men at han har følt seg trygg.

Mannen, som ble tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, Angrep på de høyeste statsorganers virksomhet, nektet først straffskyld. Han har i ettertid erkjent straffskyld for begge tiltalepostene.

Den domfelte har uttalt i retten at han ikke husket noe fra da han ringte inn truslene. Forsvarer har vist til at tiltalte har vist oppriktig anger for det han gjorde, og har ikke hatt det lett frem mot rettssaken.

75 av de 120 dagene som inngår i fengselsstraffen er betinget, med en prøvetid på to år.

Sjeldent slike saker når rettssaken

NRK har tidligere vært i kontakt med Martin Berntsen som er seniorrådgiver i PST. Han ønsket ikke å kommentere den aktuelle saken, men sa på generelt grunnlag at politikere utsettes for mye ubehageligheter og trusler.

– I første omgang sjekker vi om truslene som fremsettes er reelle. Er det en trussel etter loven, starter vi etterforskning og vurderer straffeforfølgelse. De fleste sakene blir så sjekket ut og droppet. De færreste når rettssalen, sier han.

Han sier at det imidlertid har vært en økt negativ oppmerksomhet mot politikere de siste årene.

– De siste årene har det blitt fremsatt veldig mye trusler og hets mot politikere. Antall saker som når rettsapparatet gjenspeiler ikke all hetsen. Derfor er det viktig at vi får rettet oppmerksomheten mot at det får konsekvenser av å true politikere, sier han.

Martin Bernsen er seniorrådgiver i PST. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

I 2016 og 2017 mottok Ap-politiker Hadia Tajik hatefulle ytringer og trusler.