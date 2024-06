Dømt til fengsel for tappetårn-tyveri

En mann fra Sør-Rogaland er dømt til fengsel i 28 dager for å blant annet ha stjålet to tappetårn fra et utested i fjor høst. Mannen fikk også med seg en jekketralle og alkohol fra utestedet. Fra et annet lokale stjal mannen en høyttaler og to miksepulter, blant annet.