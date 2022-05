Dømt til fengsel for rakettskyting

Ein 17 år gamal gut er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i 15 dagar, etter at han skaut fyrverkeri mot ein politibil, på Vigrestad, nyttårsaftan. Fyrverkeriet eksploderte under eller like i nærleiken av politibilen. Guten har tidlegare fått bot for rakettskytinga.