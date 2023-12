Dømt til fengsel for kastrering av lam

To bønder fra Rogaland er dømt til henholdsvis 120 og 90 dagers fengsel for å ha kastrert minst 250 værlam uten bedøvelse mellom 2017 og 2022.

Henholdsvis 60 og 30 dager av fengselsstraffen gjøres betinget. Begge bøndene har erkjent at de har kastrert værlam.

Saken startet med at Mattilsynet i 2021 fikk bekymringsmelding fra en lokal veterinær om at de hadde mistanke om at bøndene kastrerte værlam selv.

Værlammene skal ha blitt kastrert 2-3 måneder etter fødsel, ifølge dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett.