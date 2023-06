Dømt til fengsel for flere nettovergrep

En mann fra Haugalandet er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel i 5 år og fem måneder for å ha fått flere barn til å utføre seksuelle handlinger mot seg selv.

Mannen er dømt for å ha fått i alt 13 barn, den yngste av dem 13 år, til å utføre seksuelle handlinger mot seg selv foran kamera for å så sende de til ham via Snapchat.

Ifølge dommen skal mannen ha hatt kontakt med 13.000 brukere på to ulike Snapchat-kontoer og 409.000 lagrede meldinger. Det var stort sett chatter av seksualisert karakter, ifølge dommen.

Politiet beslagla også 397 mediefiler som viste seksualiserte overgrep eller som fremstilte overgrep mot barn.

Retten beskriver domfeltes handlemåte overfor de fornærmede som målrettet, manipulerende og kynisk.

Tiltalte erkjente straffskyld for alle tiltalepunktene.

Han er også dømt til å betale total 1,2 millioner kroner i erstatning til barna.

Mannen er også tidligere dømt for lignende forhold.

Mannens forsvarer, Ben Einar Grindhaug, sier til NRK at dommen er mottatt, men at de foreløpig ikke har bestemt seg for om den vil ankes.

– Det ligger til vurdering om han skal anke enten straffeutmåling eller oppreisningserstatning, sier Grindhaug.

Dommen er derfor ikke rettskraftig.