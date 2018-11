Dømt til fengsel for familievold

En mann i slutten av 40-årene er i Jæren tingrett dømt til sju måneders fengsel for mishandling av sin kone og tre barn over tid. Den dypt religiøse mannen kom stadig i konflikt med familien fordi han hevdet at hans egne meninger hadde forrang fremfor konens. Han krevde også absolutt lydighet fra sine barn.