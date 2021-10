Dømt til 21 års fengsel

En 43 år gammel mann er dømt til 21 års fengsel for drapet på sin ekskone og hennes nye kjæreste på Storhaug 24. juni i fjor. Det melder TV2. Retten mener mannen drepte de to for å gjenopprette ære. Dommen er i tråd med påtalemyndighetens påstand.