Dømt til 11 år og seks måneders fengsel for partnerdrap

Dommen falt i Haugaland tingrett i ettermiddag.

50-åringen må også betale over en million kroner i oppreisningserstatning: 250.000 kroner til hvert av de tre barna og 200.000 kroner til hver av svigerforeldrene.

– Dommen er som forventet, og han har blitt dømt i samsvar med tiltalen. Dette er en dom som alle parter kan leve med, og vi håper den ikke blir anket slik at de etterlatte slipper flere rettsrunder, sier Benedicte Storhaug, bistandsadvokat for de etterlatte.

50-åringen ble også dømt for likskjending siden han satte fyr på huset etter å ha drept. Retten mener det ikke har noen betydning at han ikke satte fyr direkte på henne siden han måtte skjønne at liket ville bli skjendet gjennom ildspåsettelsen.

Fikk to års rabatt for tilståelse

Påstanden fra aktor, statsadvokat Folke Åmlid, var 12 års fengsel.

50-åringen har fått rundt to års strafferabatt siden han tilsto drapet og brannstiftelsen på et tidlig tidspunkt.

Mannens forsvarer, advokat Erik Lea, sier til NRK at han er fornøyd med rettens straffeutmåling.

Dommeren skriver at det foreligger skjerpende omstendigheter siden det var drap på en livspartner som fant sted i eget hjem:

«Drapet fant sted uten rimelig foranledning og det skjedde brått og overraskende på fornærmede. Drapet har som konsekvens at deres tre felles barn mistet begge sine foreldre».

Retten mener det «foreligger et oppsiktsvekkende tap av selvkontroll hos en voksen og velfungerende mann».

«Må ha vært svært skremmende»

Videre er det, etter rettens oppfatning, skjerpende at tiltalte har hatt tid til å reflektere over handlingen sin, siden han først gikk ut av soverommet etter å ha kranglet:

«Han bestemte seg så for å ta med kniven fra kjøkkenet og vek ikke fra sitt forsett når fornærmede skrek opp og ba ham om å roe seg ned. Hendelsen og basketaket inne på soverommet må har vært svært skremmende for fornærmede, som har forsøkt å verge seg jfr. skaden i høyre hånd. Hun har forstått at dette var en kamp på liv og død», skriver tingrettsdommer Arne Vikse.

Retten karakteriserer drapet som en «brutal og uforståelig handling». I dommen pekes det på at dette var et velfungerende forhold som hadde vart i nesten 25 år: «Det var gode forhold på tvers i familien og tiltalte hadde aldri vært voldelig mot noen andre, hverken i familien eller utenfor denne».

Ble hissig etter hjemturen

50-åringen fortalte i Haugaland tingrett mandag om hvordan en hyggelig nyttårsaften utviklet seg til et fullstendig meningsløst og helt uforklarlig drap på samboeren.

Kvinnen ble knivdrept på soverommet i andre etasje. Foto: Kjell Bua

Den tiltalte fortalte at han var full, og at han ble sur og hissig på hjemturen etter et nyttårsselskap, uten noen spesiell grunn.

De var en helt vanlig familie som aldri hadde hatt noen befatning med politiet tidligere. Paret var begge i full jobb.

– Har alltid hatt temperament

– Jeg vet ikke hva som utløste det. Jeg ble bare mer og mer rasende, sto opp fra sengen og løp rundt og skrek. Jeg gikk ned og holdt meg fast i kjøkkenbenken. Der så jeg plutselig en kniv foran mikrobølgeovnen. Så løp jeg opp igjen på soverommet og ropte «nå er det faen meg nok», sa 50-åringen i tingretten.

Huset ble totalskadd i brannen og er i dag revet. Foto: Elizabeth Huanca Vold / NRK

Etter drapet hentet han en bensinkanne nede i garasjen og satte fyr på soverommet og gangen.

– Jeg har alltid hatt temperament, men jeg har aldri gått til angrep på noen før. Da har jeg heller ødelagt ting. Sparket hull i veggen og ødelagt listverk. Det har skjedd både hjemme og på jobb. Men denne gangen klarte jeg ikke å kontrollere det, forklarte han.