Dømt for voldtekt på 13-åring

En mann (23) er dømt for å ha voldtatt en 13-åring. Det skriver Aftenbladet. Mannen er dømt til tre års fengsel i Gulating lagmannsrett. Avisen skriver at retten finner det bevist at han voldtok fornærmede flere ganger våren 2016.