Dømt for voldtekt og kroppskrenkelse mot kvinne fra Jæren

En mann i 50-årene er dømt for å ha voldtatt og mishandlet seks kvinner og et barn. Ett av ofrene er en kvinne fra Jæren, melder Jærbladet.

Mannen er dømt for å ha utsatt kvinnen fra Jæren for tre grove voldtekter gjennom en helg, i tillegg til kroppskrenkelse.

I Oslo tingrett nektet mannen straffskyld og hevdet i retten at han er utsatt for falske anklager. Den domfeltes forsvarer, Anders Westeng, bekrefter overfor Nettavisen at dommen vil bli anket.

Han er også dømt til å betale til sammen 1,1 millioner kroner i erstatning til kvinnene. 270.000 av disse må han betale til kvinnen fra Jæren.