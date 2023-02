Dømt for voldtekt av barn

En mann i 20-årene er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til fengsel i ett år og ni måneder for voldtekt av et barn under 14 år. Mannen er også dømt for å ha hatt seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år.

De sakkyndige har konkludert med at mannen fyller diagnostiske kriterier for lett psykisk utviklingshemning. Dette, i tillegg til at mannen har tilstått og at det har vært lang saksbehandlingstid, gjør at han får strafferabatt.