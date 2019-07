Dømt for vold mot torpedoer

Aftenbladet skriver at ti unge menn er dømt for medvirkning til vold mot tre menn i Jæren tingrett. To av mennene skal ha tilknytning til MC-klubben Gremium, som betegnes som en såkalt én-prosent klubb. Disse to skal ha utøvd vold mot en av de dømte mennene noen dager tidligere i forbindelse med pengeinnkreving. Ved neste møte skal denne mannen ha tatt med seg flere venner i møte med pengeinnkreverne. Det er da volden skal ha skjedd i Sandnes. Mennene er dømt til mellom 12 og 13 måneders ubetinget fengsel.