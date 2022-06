Dømt for vanskjøtsel av dyr

Ein mann i 50-åra er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømd fem månadar fengsel etter ein grov brot av Dyrevelferdslova. Han får heller ikkje halde dyr dei neste fem åra.

Mannen hadde eit tjuetals sauer på garden heime som han ikkje gav nok mat, vatn, dyrlegehjelp eller gode nok leveforhold. Alle dyra hans var vesentleg magrare enn dei skulle vere og fleire var sjuke. Der låg også ti daude sauer i fjøsen og utanfor på eigedomen. Alle dyra til mannen vart naudslakta på staden.

I retten sa mannen at sauene hans fekk mat og vatn to gongar dagleg og at dei fekk medisinsk behandling av han.