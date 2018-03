Dømt for storstilt smugling

Fire polske menn er dømt til fengsel ifra to år, til to år og tre måneder for å ha smuglet store mengder øl og sprit, som er blitt solgt på det private markedet i Rogaland, skriver Aftenbladet. Ifølge dommen i Jæren tingrett ble alkoholen fordekt som maling og byggevarer, men ble oppdaget da ansatte på lageret til Bring Cargo i Tananger kjente lukt av øl i lokalet i juni i fjor. Polakkene er dømt for 21 smuglerturer der det er innført 5000 liter sprit og 60.000 liter øl fra januar til juni i fjor.