Dømt for mordbrann

En 28 år gammel mann er i Sør-Rogaland tingrett dømt til tre års fengsel for å ha satt fyr på en kommunal bolig på Varhaug i Hå. Det skriver Stavanger Aftenblad. 28-åringen erkjente straffskyld for grovt skadeverk, men nektet for brudd på mordbrannparagrafen.

Den kommunale boligen, som ble totalskadd i brannen, bestod av fire leiligheter og én personalbase. Beboeren i den ene leiligheten var hjemme. Tiltalte forklarte i retten at han var lei av å bo i den kommunale leiligheten, og kastet brennende papir i en container. Totalt er bygningen skadet for over 12 millioner kroner.