Dømt for mishandling av kvinne

To kvinner på 28 og 34 år er i Stavanger tingrett dømt for mishandling av en annen kvinne. De to skal delvis har klippet av den fornærmedes høyre stortå med saks eller tang. Begge de dømte kvinnene har utføret dette i felleskap og begge får prøvetid på 2 år. De to må sone henholdvis 10 og 11 måneder i fengsel. I tillegg må de tilsammen betale oppreisning på tilsammen 120.000 kroner.