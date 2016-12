Dømt for mishandling

En mann i 30-årene er i Haugaland tingrett dømt til fengsel i ett år og fire måneder for langvarig mishandling av sin samboer. Ifølge Haugesunds Avis ble saken rullet opp da politiet skulle oppsøke mannen i sitt hjem, og tilfeldigvis oppdaget at han hadde låst samboeren og to barn ute fra huset. Mannen er i tillegg til mishandling også dømt for vold mot bestefaren sin, trusler av politi og narkotika.