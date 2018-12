Dømt for kjøring uten førerkort

Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann er dømt til bot på 15.000 kroner for å ha kjørt bil uten førerkort og brutt fartsgrensa. Han ble frikjent for å ha brutt et besøksforbud mot ekskona si, skriver Aftenbladet. Schumann har vært prøveløslatt siden 2014.