Dømt for en rekke voldtekter

En 33 år gammel mann bosatt i Sandnes er i Gulating lagmannsrett dømt til 5 år og 6 måneders fengsel blant annet for voldtekt. Det skriver Aftenbladet. Mannen er dømt for å ha mishandlet to tidligere kjærester – nå er han dømt for voldtekter på en tredje.