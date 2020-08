Dømt for drapsforsøk

Ei 26 år gamal kvinne i Hå er dømt for å ha forsøkt å drepe ein nabo, skriv Stavanger Aftenblad. Kvinna stakk den 70 år gamle nabokona med kniv i mars 2019. I retten forklarte tiltalte at ho var lei av at naboen skulda ho for å vere russisk spion.