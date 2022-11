Dømt for å byggje ny veg på eigen eigedom

Ein far og sonen hans er dømt i tingretten for å ha bygd ein 340 meter lang veg med snu-og oppstillingsplass innanfor 100-metersbeltet frå sjøen i Tysvær. Alt arbeidet skjedde på eigen eigedom, men dei to hadde ikkje søkt om byggjeløyve. Tysvær kommune melde den ulovlege bygginga til politiet, og nå er far og son dømt til fengsel på vilkår og ei bot på 30 000 kroner. I tillegg må dei tilbakeføre området til slik det var før, skriv Haugesunds avis.