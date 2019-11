Dømmes til tvungent psykisk helsevern for gravlundsdrapet

Bjørg Marie Skeisvoll Hereid fra Bærum ble et tilfeldig offer, da den 49 år gamle haugesunderen angrep henne med øks på Vår frelsers gravlund i Haugesund i februar i år. Kvinnen skulle besøke en familiegrav da hun ble drept.

Onsdag ble mannen dømt til tvungent psykisk helsevern. Det var TV2 som omtalte dommen først.

49-åringen har forklart i retten at han ikke husker drapshandlingen. Han erkjente ikke straffskyld fordi han mente han var utilregnelig.

De to rettsoppnevnte sakkyndige psykiaterne konkluderte i sin rapport at mannen har en kronisk psykose, og dermed ikke er strafferettslig tilregnelig.

I dommen legger retten til grunn at tiltalte har begått et særdeles brutalt drap og at det samlet sett foreligger en kvalifisert og reell fare for at tiltalte igjen vil begå nye alvorlige lovbrudd. Videre står det at tiltalte har behov for langvarig behandling og tett oppfølging. Retten er av den klare oppfatning at det tvungne helsevernet må skje innenfor rammene av en strafferettslig særreaksjon.

Advarte om mannen i 2017

49-åringen har fra før 22 dommer for blant annet vold og rus. De sakkyndige advarte i en rapport i 2017 at mannen hadde stor risiko for å utføre nye voldshandlinger. Mannens far har tidligere uttalt at sønnen burde fått hjelp for lenge siden.

Aktor i saken, Folke Åmlid, la ned påstand om tvungent psykisk helsevern.