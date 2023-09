Dommeren opptatt av Birgittes strømpebukse

Lagdommer Jarle Golten Smørdal er aktiv under ankesaken mot Johny Vassbakk i Gulating lagmannsrett, og stiller mange spørsmål. I morges viste aktor Thale Thomseth bilder av hvordan Birgitte Tengs ble funnet drept med trusen og strømpebuksen rullet sammen som en bylt helt nede på anklene. Dommeren spurte Thomseth om DNA-prøven som aktoratet mener er det sentrale beviset er tatt fra et sted på buksa som ikke ble eksponert for noen andre enn gjerningsmannen før plaggene ble rullet ut. – Det er riktig, svarte Thomseth.