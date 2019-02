Dødt løp i Haugesund

Sju måneder før kommunevalget til høsten er det dødt løp i Haugesund mellom Høyre og Arbeiderpartiet skriver Haugesunds Avis. Det viser en meningsmåling som Respons har gjort for Høyre. Målingen viser at Høyre tar et solid jafs inne på Ap i forhold til kommunevalget i 2015.