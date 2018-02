Dødsårsaken helsemessig relatert

Politiet siktet i går kveld en person for brudd på veitrafikkloven, etter at en mann ble funnet død på Vaulen. Men politiets undersøkelser i dag viser at dødsårsaken er helsemessig relatert. Politiet har derfor valgt å løslate den pågrepne.Vedkommende forblir likevel siktet frem til saken er ferdig etterforsket.