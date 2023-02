Dødsårsaken fremdeles ikke kjent

Mandag formiddag ble en mann funnet død i en bolig i Skudeneshavn. Dødsfallet ble karakterisert som mistenkelig. Politiet skriver i en pressemelding onsdag at de fremdeles etterforsker dødsfallet som mistenkelig.

– Vi har etterforsket saken bredt siden mandag formiddag. Kripos bistår også politidistriktet. Vi etterforsker fremdeles saken som et mistenkelig dødsfall, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i pressemeldingen.

Avdøde er identifisert og de pårørende er varslet. Ingen er mistenkt eller siktet i saken, ifølge politiet. Åstedet er sperret av, og det pågår fremdeles kriminaltekniske undersøkelser.

Avdøde er obdusert, men dødsårsaken er fremdeles ukjent, sier Soma ifølge pressemeldingen.

– Vi er fremdeles i en tidlig fase av etterforskningen og må være tilbakeholdne med informasjon inntil videre, sier Soma.

Til NRK sier Soma at det er gjort funn på åstedet og andre forhold som gjør at de etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall.

– Det er det forholdet at dødsårsaken er ukjent, i tillegg er det andre forhold som gjør at vi må undersøke dødsfallet og hva det kan skyldes nærmere, sier han.

Politiet er sparsomme med opplysninger i saken, men ifølge Soma ble den avdøde funnet i sitt hjem i Skudeneshavn.

– Vi ønsker å gjøre den etterforskningen vi må, og vi er nødt til å være tilbakeholdne med informasjon inntil videre for å sikre informasjon i saken.

Det pågår nå avhør av vitner og det gjør en del andre tekniske undersøkelser.

– Det er gjennomført en god del vitneavhør i saken allerede, sier Soma til NRK.