Dødsårsak ikke avklart for student i Trondheim

Den savnede studenten Rakavan Jeevaharan (21) fra Stavanger ble mandag funnet død, og politiet gjorde det raskt klart at de ikke mistenkte at han hadde vært utsatt for noe kriminelt.

Politiadvokat Hans Vang ved Trøndelag politidistrikt opplyser til Adresseavisen at den foreløpige obduksjonsrapporten nå er klar.

– Den påviser ingen sikker dødsårsak, men det går fram at fravær av skader eller sykdom kan tale for at dette var et drukningsdødsfall, forklarer Vang. Rapporten gir heller ikke noe eksakt svar på hvor lenge 21-åringen lå i vannet før han ble funnet. Jeevaharan forsvant natt til 15. august etter et fadderarrangement. Det gikk nesten to uker før han ble funnet.

Den endelige obduksjonsrapporten er først klar om to måneder. Vang sier han sammen med etterforskningslederen skal gå gjennom status i saken.

– Om det ikke har kommet noen nye opplysninger i saken, skjer det trolig ikke mer etterforskning i saken før den endelige obduksjonsrapporten er klar.