Døde lomvier i Førresfjorden

Det er funnet 22 døde lomvier på Førre i Førresfjorden i Tysvær lørdag. Tor Andre Johannessen har vært i området og talt de døde sjøfuglene.

Pelle Wickström, leder for organisasjonen Fuglehjelpen, sier til Haugesunds Avis at synet av døde fugler på land er et økende problem.

– Senest i forrige uke meldte vi inn rundt 50 døde lomvier på en strekning sør for Bergen til sør for Stavanger, sier Wickström.