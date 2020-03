Død person funnet på Klepp

En død person ble funnet på Klepp kl. 14 i ettermiddag. Operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sør-Vest politidistrikt sier at det ikke er noe som tyder på at det er et mistenkelig dødsfall. Politiet har likevel valgt å sende ut krimteknikere til stedet.