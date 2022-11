Død person funnet i Stavanger.

Søndag klokken 11 opplyste politiet i Sør-Vest om funn av en død person i Stavanger.

Personen lå ved Hindalsdammen på Vaulen i Stavanger, rundt fem kilometer fra Stavanger sentrum.

Innsatsleder Sten Kristian Lund i politiet kommenterer saken slik til NRKs utsendte journalist:

– Ingenting tyder på at det er noe kriminelt som har skjedd, men vi gjør undersøkelser på stedet, sier Lund.

Personen ble funnet av forbipasserende. Funnstedet er i en skråning med kratt utenfor turstien som går langs Hindalsdammen.

Innsatsleder Sten Kristian Lund i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Hanne Høyland

På Vaulen i Stavanger er flere politibiler på plass, og et sperrebånd er satt opp for å avskjære gående fra turstien.

Totalt fire politibiler bidro til å sperre av området i nærheten av stedet forbipasserende fant en død person søndag. Foto: Hanne Høyland

Et turgåer sier til NRK at han gikk langs den forholdsvis lille dammen klokken 10.30, og at han på det tidspunktet hverken så politiet eller andre i nærheten.

Turgåeren forteller at han ikke gikk forbi stedet hvor personen ble funnet, rundt 100 meter nedenfor fylkesvei 44 på Vaulen.

Klokken 13.30 jobber kriminalteknikere på stedet med undersøkelser.

