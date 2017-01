Dobbeltspor og unge i jobb

Rogaland Høyre vil ha flere unge ut i arbeid, vedtok partiet i helga. Blant tiltaka er å ha minst to lærlingplasser per 1000 innbyggere i kommunale virksomheter. Årsmøtet vedtok også jobbe for å framskynde bygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund.